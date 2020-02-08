Google Pixel 3XL, Антон Григорьев и дважды неудачный ремонт... | China-Service

Published on Feb 8, 2020

Чем бы ты не занимался, каким бы хорошим специалистом в своей сфере ты не был - иногда случаются неудачные моменты. Но когда ты делаешь что-нибудь для "своих" - неудачи случаются всегда, и это закон.

В этом ролике мы покажем тебе, как наш мастер Андрей Полищук ремонтировал телефон известного блогера Антона Григорьева... Трижды...))) При чем два раза - неудачно...

Если тебе нравиться смотреть на ошибки других, чтобы самому их не повторять - смотри ролик до конца, думаем - будет интересно.

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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)



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