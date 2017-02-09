простейшая автоматика для китайского переворота яиц/самодельный инкубатор ч.1

Watch Queue
Queue
Loading...
Loading...
Sign in to report inappropriate content.
Loading...
Loading...
Loading...
простейшая автоматика для китайского переворота яиц в самодельном инкубаторе
ссылка на товар и материалы:
лоток для яиц http://ali.pub/1d4bk8
концевики http://ali.pub/1d4ctq
полезные товары для дома и хозяйства купленные и
проверенные нами,которые возможно вам пригодятся:
термометр втыкалка электронный идеально подойдёт
для выпечки,приготовления колбасы и сыров
пользуемся давно ни разу не подводил
http://ali.pub/1d4qye
термометр для духовки нержавейка отлично помогает
для контроля приготовления колбасы,гриля и
выпечки хлеба http://ali.pub/1d4r4m
термометр втыкалка нержавейка отличная вещь для
контроля температуры приготовления внутри
продукта (колбасы,гриль,кондитерка ) не подводил
показывает очень точно http://ali.pub/1d4rf4
весы электронные http://ali.pub/1d4rf4
таймер на динрейку контроль за светом и
вентиляцией в курятнике http://ali.pub/1d4skc
термоконтройлер знаменитый для инкубатора,брудера
и другого w1209 красный дисплей
http://ali.pub/1d4sv8
w1209 синий дисплей http://ali.pub/1d4wz7
крестовина полиэтилен 8-10 мм для системы
нипельного поения и капельного полива
http://ali.pub/1d4ttu
гигрометр для контроля за температурой и
влажностью в инкубаторе http://ali.pub/1d4uhk
отличный термометр с выносным датчиком для
приготовления сыра или контроля реальной
температуры в икубаторе дешевле просто не бывает
http://ali.pub/1d4upx
овоскоп но тут всем всё понятно ,что без него в
инкубации просто не обойтись,кстати батареек
хватает очень на долго http://ali.pub/1d4uyv
http://ali.pub/1d4uyv
тройник полиэтиленовый 8-10 мм для системы
нипельного поения и капельного полива
http://ali.pub/1d4vru
опора подшипник овая для изготовления разных
девайсов в домашних условиях
http://ali.pub/1d4w7z
http://got.by/1d4w7z
шланг силикон 8-10 мм для системы поения
http://ali.pub/1d4xfx
поилка нипельная без монтажа на трубу крепление
прямо на клетку соединяется шлангами,довольно
бюджетный вариант http://ali.pub/1d4fhs
поилка с капелесборником http://ali.pub/1d4f2t
или http://ali.pub/1d4don
концевики для остановки поворотного механизма в
инкубаторе http://ali.pub/1d4ctq
нипеля для системы поения,идеально подходит для
бройлеров и дёшево и сердито
http://ali.pub/1d4c9b
поворотный механизм лдя инкубатора на 63
яйца,отлично себя зарекомедовал
http://ali.pub/1d4bk8
яйца подклады в гнёзда искуственные,помогает от
расклёва и обучает молодок куда надо нестись
http://ali.pub/1d49ok
реле,использую для инкубаторов,брудеров,и управления освещения и вентиляции http://ali.pub/1d5mbq
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Working...
Loading playlists...