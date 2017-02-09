простейшая автоматика для китайского переворота яиц/самодельный инкубатор ч.1

лпх малуша
6.87K
21,135 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Feb 9, 2017

простейшая автоматика для китайского переворота яиц в самодельном инкубаторе
ссылка на товар и материалы:
лоток для яиц http://ali.pub/1d4bk8
концевики http://ali.pub/1d4ctq
полезные товары для дома и хозяйства купленные и
проверенные нами,которые возможно вам пригодятся:

термометр втыкалка электронный идеально подойдёт

для выпечки,приготовления колбасы и сыров

пользуемся давно ни разу не подводил

http://ali.pub/1d4qye

термометр для духовки нержавейка отлично помогает

для контроля приготовления колбасы,гриля и

выпечки хлеба http://ali.pub/1d4r4m

термометр втыкалка нержавейка отличная вещь для

контроля температуры приготовления внутри

продукта (колбасы,гриль,кондитерка ) не подводил

показывает очень точно http://ali.pub/1d4rf4

весы электронные http://ali.pub/1d4rf4

таймер на динрейку контроль за светом и

вентиляцией в курятнике http://ali.pub/1d4skc

термоконтройлер знаменитый для инкубатора,брудера

и другого w1209 красный дисплей

http://ali.pub/1d4sv8
w1209 синий дисплей http://ali.pub/1d4wz7

крестовина полиэтилен 8-10 мм для системы

нипельного поения и капельного полива

http://ali.pub/1d4ttu

гигрометр для контроля за температурой и

влажностью в инкубаторе http://ali.pub/1d4uhk

отличный термометр с выносным датчиком для

приготовления сыра или контроля реальной

температуры в икубаторе дешевле просто не бывает

http://ali.pub/1d4upx

овоскоп но тут всем всё понятно ,что без него в

инкубации просто не обойтись,кстати батареек

хватает очень на долго http://ali.pub/1d4uyv
http://ali.pub/1d4uyv

тройник полиэтиленовый 8-10 мм для системы

нипельного поения и капельного полива

http://ali.pub/1d4vru

опора подшипник овая для изготовления разных

девайсов в домашних условиях

http://ali.pub/1d4w7z
http://got.by/1d4w7z

шланг силикон 8-10 мм для системы поения

http://ali.pub/1d4xfx

поилка нипельная без монтажа на трубу крепление

прямо на клетку соединяется шлангами,довольно

бюджетный вариант http://ali.pub/1d4fhs

поилка с капелесборником http://ali.pub/1d4f2t

или http://ali.pub/1d4don

концевики для остановки поворотного механизма в

инкубаторе http://ali.pub/1d4ctq

нипеля для системы поения,идеально подходит для

бройлеров и дёшево и сердито

http://ali.pub/1d4c9b

поворотный механизм лдя инкубатора на 63

яйца,отлично себя зарекомедовал

http://ali.pub/1d4bk8

яйца подклады в гнёзда искуственные,помогает от

расклёва и обучает молодок куда надо нестись

http://ali.pub/1d49ok

реле,использую для инкубаторов,брудеров,и управления освещения и вентиляции http://ali.pub/1d5mbq

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to