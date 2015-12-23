Подвесной лодочный мотор Микатсу. 2 х тактный лодочный мотор Mikatsu M9.9FHS. Часть 2

Глобалдрайв лодочные моторы, лодки ПВХ, лодки РИБ, САП-доски
4.46K
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Published on Dec 23, 2015

Подвесной лодочный мотор Микатсу. 2 х тактный лодочный мотор Mikatsu M9.9FHS. Часть 2
https://www.youtube.com/watch?v=64K4B...
Лодочный мотор под брендом Mikatsu – корейская разработка, являющаяся эталоном качества и доверия потребителей.

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Особое внимание ПЛМ Mikatsu обращено на обслуживание собственных подвесных лодочных моторов. Каждая модель подвергается техническому контролю на заключительном этапе производства, что снижает риск получения неисправного оборудования в руки клиента. Тестирование производится в специальном водном резервуаре, предназначенном для данных целей.

Моторы Mikatsu прекрасно зарекомендовали себя в плане соотношения цена/качество/вес/экономичность расхода топлива. В совокупности этих основных для потребителя параметров лодочные моторы Mikatsu занимают лидирующие позиции на мировом рынке водно-моторной техники.
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Звоните, мы всегда на связи!

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Наш адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая 64, корпус 10.
Наш сайт: www.globaldrive.ru
E-mail: market@globaldrive.ru

☎ Либо позвоните по любому из этих номеров:
► тел. 8 (800) 222-90-39 – Розничный отдел г. Владивосток;
► тел. 8 (994) 004-45-45 – Сервисный центр;

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