Подвесной лодочный мотор Микатсу. 2 х тактный лодочный мотор Mikatsu M9.9FHS. Часть 2
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Лодочный мотор под брендом Mikatsu – корейская разработка, являющаяся эталоном качества и доверия потребителей.
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Особое внимание ПЛМ Mikatsu обращено на обслуживание собственных подвесных лодочных моторов. Каждая модель подвергается техническому контролю на заключительном этапе производства, что снижает риск получения неисправного оборудования в руки клиента. Тестирование производится в специальном водном резервуаре, предназначенном для данных целей.
Моторы Mikatsu прекрасно зарекомендовали себя в плане соотношения цена/качество/вес/экономичность расхода топлива. В совокупности этих основных для потребителя параметров лодочные моторы Mikatsu занимают лидирующие позиции на мировом рынке водно-моторной техники.
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