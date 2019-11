Published on Nov 10, 2019

Substitute Ali Avila's leaping header lifted Mexico over Korea Republic 1-0 on Sunday and into the semi-finals of the FIFA U-17 World Cup Brazil 2019™.



