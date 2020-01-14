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Плейлист по теме:

https://clck.ru/HiT4k

Бесплатные вебинары с сертификатом по психологии и педагогике:

https://clck.ru/FhYRb



Тема:

Пробуждение творческого потока, креативности, эмоциональной наполненности как лекарство от профессионального выгорания и рутины

Спикер:

Алена Буренкова

канд. психол. наук, доцент, руководитель отделения танцевально-двигательной психотерапии Института Практической Психологии и психоанализа

Канд. психол. наук, доцент, руководитель отделения танцевально-двигательной психотерапии Института Практической Психологии и психоанализа



Путешествуем к своему внутреннему «Я» по миру выразительных искусств. Встречаемся с вдохновляющими неожиданностями, ведь именно на территории искусств человечество испокон веков находит ресурсы и решения важнейших жизненных задач.



Рекомендуем к просмотру следующие вебинары:

1. Память. От искусственных вершин к естественной заботе

https://clck.ru/LRDLj

2. Гениальный педагог, или Как способности влияют на педагогическую профессию

https://clck.ru/LRDPS

3. Как повысить эффективность проектной деятельности?

https://clck.ru/JeELZ



Образовательный канал с бесплатными вебинарами для учителей:

http://clc.to/rosuchebnik-youtube



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