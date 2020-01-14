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Плейлист по теме:
https://clck.ru/HiT4k
Бесплатные вебинары с сертификатом по психологии и педагогике:
https://clck.ru/FhYRb
Тема:
Пробуждение творческого потока, креативности, эмоциональной наполненности как лекарство от профессионального выгорания и рутины
Спикер:
Алена Буренкова
канд. психол. наук, доцент, руководитель отделения танцевально-двигательной психотерапии Института Практической Психологии и психоанализа
Канд. психол. наук, доцент, руководитель отделения танцевально-двигательной психотерапии Института Практической Психологии и психоанализа
Путешествуем к своему внутреннему «Я» по миру выразительных искусств. Встречаемся с вдохновляющими неожиданностями, ведь именно на территории искусств человечество испокон веков находит ресурсы и решения важнейших жизненных задач.
Рекомендуем к просмотру следующие вебинары:
1. Память. От искусственных вершин к естественной заботе
https://clck.ru/LRDLj
2. Гениальный педагог, или Как способности влияют на педагогическую профессию
https://clck.ru/LRDPS
3. Как повысить эффективность проектной деятельности?
https://clck.ru/JeELZ
Образовательный канал с бесплатными вебинарами для учителей:
http://clc.to/rosuchebnik-youtube
#вебинар #российскийучебник #вебинардрофа
#креативность#эмоции#профессиональноевыгорание#рутина
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