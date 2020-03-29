Нарезаем ряженку ножом! Проще Шарлотки, вкуснее Наполеона: сразу 3 рецепта без возни с тестом!

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Сегодня у нас пироги, или даже чизкейки! Обязательно попробуйте каждый из них, ведь это вкусно, полезно и очень просто!
Содержание видео:
0:00 – Начало
0:12 – Чизкейк из ряженки
2:29 – Сырник «Капучино»
4:24 – Творожный торфяной пирог
✅Чизкейк из ряженки
● Ряженка - 2 кг
● Печенье - 250 г
● Сливочное масло - 120 г
● Сметана - 500 г
● Сахарная пудра - 100 г
● Ванильный сахар - 10 г
● Крахмал кукурузный - 30 г
● Яйца - 3 шт.
Пошаговое приготовление:
1. Для начала подготовьте ряженку. Для этого заморозьте её, достаньте из упаковки и нарежьте на мелкие куски. Поместите в марлю на дуршлаге ад миской или кастрюлей и дайте растаять. Потом под гнёт в холодильник на ночь.
2. Печенье измельчите со сливочным маслом и и сделайте основу в форме диаметром 20 см.
3. Запекайте основу 10-15 минут при температуре 180°C
4. Пока основа застывает займёмся начинкой пирога. Для этого смешайте оттянутую ряженку со сметаной, сахарной пудрой, ванильным сахаром, крахмалом и яйцами.
5. Перелейте начинку в основу и запекайте пирог 90 минут при температуре 160°C, не забудьте поставить в духовку ёмкость с водой.
✅Сырник «Капучино»
● Шоколадное печенье - 300 г
● Сливочное масло - 60 г
● Творог 5% - 800 г
● Сахар - 200 г
● Ванильный сахар - 10 г
● Мука - 30 г
● Яйца - 3 шт.
● Шоколад чёрный - 90 г
● Коньяк - 50 мл
● Капучино растворимый - 20 г
Пошаговое приготовление:
1. Подготовим основу. Для этого перебейте в блендере печенье со сливочным маслом. Выложите в форму 20 см и распределите крошку с помощью стакана.
2. Для начинки смешайте блендером творог, сахар, ванильный сахар, муку и 3 яйца.
3. Отделите 1/3 начинки.
4. Для оставшихся 2/3 приготовьте шоколадный топпинг. Для этого растопите плитку шоколада, добавьте коньяк и капучино, перемешайте.
5. Добавьте шоколадную смесь в отделённые 2/3 начинки. Перемешайте.
6. На основу выложите шоколадную смесь, а сверху - творожную.
7. Запекайте пирог 60 минут при температуре 160°C
✅Творожный торфяной пирог
● Мука - 400 г
● Какао - 40 г
● Сахар - 100 г
● Масло сливочное - 250 г
● Творог 5% - 500 г
● Яйца - 4 шт.
● Сахар - 100 г
● Ванильный сахар - 10 г
● Крахмал кукурузный - 30 г
● Сметана - 100 г
Пошаговое приготовление:
1. Для начала подготовим крошку. Для этого соедините муку, какао, сахар и сливочное масло. Хорошо перетрите массу руками.
2. Для начинки соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал и сметану. Перемешайте с помощью блендера.
3. В форму диаметром 22 см всыпьте 2/3 крошки. Сверху выложите творожную начинку и сверху - оставшуюся крошку.
4. Выпекать пирог нужно 45 минут при температуре 180°C
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