Нарезаем ряженку ножом! Проще Шарлотки, вкуснее Наполеона: сразу 3 рецепта без возни с тестом!

Published on Mar 29, 2020

Наш основной канал: https://www.youtube.com/channel/UCVSS...

Подписывайтесь на наш Facebook: https://www.facebook.com/webspoon

И обязательно посетите наш сайт: https://webspoon.ru/



Сегодня у нас пироги, или даже чизкейки! Обязательно попробуйте каждый из них, ведь это вкусно, полезно и очень просто!



Содержание видео:

0:00 – Начало

0:12 – Чизкейк из ряженки

2:29 – Сырник «Капучино»

4:24 – Творожный торфяной пирог



✅Чизкейк из ряженки

● Ряженка - 2 кг

● Печенье - 250 г

● Сливочное масло - 120 г

● Сметана - 500 г

● Сахарная пудра - 100 г

● Ванильный сахар - 10 г

● Крахмал кукурузный - 30 г

● Яйца - 3 шт.



Пошаговое приготовление:

1. Для начала подготовьте ряженку. Для этого заморозьте её, достаньте из упаковки и нарежьте на мелкие куски. Поместите в марлю на дуршлаге ад миской или кастрюлей и дайте растаять. Потом под гнёт в холодильник на ночь.

2. Печенье измельчите со сливочным маслом и и сделайте основу в форме диаметром 20 см.

3. Запекайте основу 10-15 минут при температуре 180°C

4. Пока основа застывает займёмся начинкой пирога. Для этого смешайте оттянутую ряженку со сметаной, сахарной пудрой, ванильным сахаром, крахмалом и яйцами.

5. Перелейте начинку в основу и запекайте пирог 90 минут при температуре 160°C, не забудьте поставить в духовку ёмкость с водой.



✅Сырник «Капучино»

● Шоколадное печенье - 300 г

● Сливочное масло - 60 г

● Творог 5% - 800 г

● Сахар - 200 г

● Ванильный сахар - 10 г

● Мука - 30 г

● Яйца - 3 шт.

● Шоколад чёрный - 90 г

● Коньяк - 50 мл

● Капучино растворимый - 20 г



Пошаговое приготовление:

1. Подготовим основу. Для этого перебейте в блендере печенье со сливочным маслом. Выложите в форму 20 см и распределите крошку с помощью стакана.

2. Для начинки смешайте блендером творог, сахар, ванильный сахар, муку и 3 яйца.

3. Отделите 1/3 начинки.

4. Для оставшихся 2/3 приготовьте шоколадный топпинг. Для этого растопите плитку шоколада, добавьте коньяк и капучино, перемешайте.

5. Добавьте шоколадную смесь в отделённые 2/3 начинки. Перемешайте.

6. На основу выложите шоколадную смесь, а сверху - творожную.

7. Запекайте пирог 60 минут при температуре 160°C



✅Творожный торфяной пирог

● Мука - 400 г

● Какао - 40 г

● Сахар - 100 г

● Масло сливочное - 250 г

● Творог 5% - 500 г

● Яйца - 4 шт.

● Сахар - 100 г

● Ванильный сахар - 10 г

● Крахмал кукурузный - 30 г

● Сметана - 100 г



Пошаговое приготовление:

1. Для начала подготовим крошку. Для этого соедините муку, какао, сахар и сливочное масло. Хорошо перетрите массу руками.

2. Для начинки соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал и сметану. Перемешайте с помощью блендера.

3. В форму диаметром 22 см всыпьте 2/3 крошки. Сверху выложите творожную начинку и сверху - оставшуюся крошку.

4. Выпекать пирог нужно 45 минут при температуре 180°C



🔥🔥🔥САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛЕЙЛИСТЫ🔥🔥🔥

➤ Быстрые и простые рецепты: https://www.youtube.com/watch?v=Cxssf...

➤ Завтраки: https://www.youtube.com/watch?v=pKyau...

➤ Основные блюда: обед, ужин, перекус: https://www.youtube.com/watch?v=Cxssf...

➤ Десерты и сладости: https://www.youtube.com/playlist?list...

➤ Выпечка: https://www.youtube.com/watch?v=YppbS...



📍📍📍WEBSPOON.ru в социальных сетях📍📍📍

Yandex Zen: https://zen.yandex.ru/id/5c277d7a4831...

Facebook: https://www.facebook.com/webspoon

Pinterest: https://www.pinterest.com/webspoonru/

Вконтакте: https://vk.com/webspoonru

Instagram: https://www.instagram.com/webspoon.ru/



#пирог #выпечка #рецепты #чизкейк #кчаю #выпечкакчаю #пирогрецепт #творожнаязапеканка #творожныйпирог #творог #творожныйдесерт #изтворога #пирогкчаю