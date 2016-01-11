Деревенский роман. 1 серия. Мелодрама (2015) @ Русские сериалы

Published on Jan 11, 2016

Мелодрама. Маруся Зыкова, Антон Макарский в сериале Деревенский роман 1 серия смотреть бесплатно в хорошем качестве.

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Светлана Бардина претендует на должность директора департамента по работе с регионами в агрохолдинге "Сливки для общества". На эту же должность тайно от Светы претендует ее жених и коллега Вадим Шевельков.

Неожиданная пропажа менеджера Шпатько, который был отправлен какое-то время назад в Васильково для налаживания работы агрокомплекса, заставляет директора холдинга Павла Семеновича Гладкова принять неординарное решение. Он объявляет Бардиной и Шевелькову, что должность директора департамента достанется тому, кто наладит работу агрокомплекса в Василькове. Света вынуждена согласиться - ей как воздух нужно повышение. И не только потому, что Бардина амбициозна. У нее на руках мать и неработающая сестра с двумя малолетними детьми, которых она перевезла в Москву из родного города. Директор просит Шевелькова присмотреть за горячей Бардиной и шума по поводу пропажи Шпатько не поднимать.

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Света Бардина (Маруся Зыкова) - красивая, уверенная в себе и амбициозная девушка. Она работает в крупном агрохолдинге и знает все о производстве и переработке молока. Правда, живых коров видела только на картинках.

Света рассчитывает получить повышение и занять должность директора департамента по работе с регионами. Но внезапно узнает, что ее коллега и жених Вадим Шевельков (Дмитрий Исаев) тоже претендует на это место.

Директор холдинга принимает неожиданное решение. Он объявляет Бардиной и Шевелькову, что должность достанется тому, кто сможет наладить работу агрокомплекса в Василькове, где недавно при таинственных обстоятельствах пропал менеджер компании.

Случай сводит Свету со странным ковбоем - работником местной фермы Арсением (Антон Макарский). Он не похож на других деревенских - хорош собой и совсем не пьет. Света решает нанять его на работу.

Но может ли амбициозная горожанка влюбиться в сельского жителя без денег и перспектив? Света не знает, что на самом деле встретила "принца", который под маской пастуха скрывает свою настоящую личность и прошлое. Арсений же подозревает, что Света - совсем не та, за кото себя выдает. Он думает, что Бардину специально прислали, чтобы следить за ним.

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Режиссер: Виталий Бабенко

В ролях: Маруся Зыкова, Антон Макарский, Дмитрий Исаев, Юлия Такшина, Владимир Носик, Вячеслав Гришечкин, Андрей Леонов, Анна Андрусенко, Владимир Яворский, Юлия Жигалина, Юлия Ромашина, Мария Буравлева, Максим Лагашкин, Алла Подчуфарова, Андрей Карако

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