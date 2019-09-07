Моффи / Moffie (2019) трейлер

TrailTiz
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Published on Sep 7, 2019

События фильма разворачиваются в Южной Африке в 1981 году. Ситуация в стране обостряется, на южной границе разгорается конфликт с Анголой, а апартеиду угрожает коммунизм. Шестнадцатилетний Николас Ван дер Сварт — представитель белого меньшинства. Он из тех, кого пренебрежительно называют «моффи», т.е. слабые, женоподобные мужчины. Ему предстоит отслужить 2 года в армии, где подобные качества могут привести к гибели.


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