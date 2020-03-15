Новости кино: Коллекционер 3 | Перезапуск Нечто | Спаун

Published on Mar 15, 2020

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Спешу обрадовать, а может и разочаровать любителей слэшеров и поклонников кожаного лица. Культовую хоррор-франшизу под названием «Техасская резня бензопилой», ждёт очередной перезапуск. Новая история о кожаном лице, прототипом для которого стал серийный убийца Эд Гин, уже обзавелась продюсерами, сценаристом и постановщиками. 24 марта сего года, состоится релиз нового фильма Майкла Кайсси под названием «Охотничья луна». Это триллер о вторжении в дом незваных гостей и одновременно с этим ещё и ужастик про кровожадного оборотня, два в одном флаконе. 26 ноября 2020 года в российские кинотеатры ворвётся знаменитый кино-маньяк-энтомолог - коллекционер. Канадский художник и сценарист комиксов Тодд МакФарлейн, до сих пор тешит себя надеждой поставить новый фильм про Спауна.

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Таймкод:

00:07 - Техасская резня бензопилой (новый фильм)

00:44 - Раскопки / The Dig (2018)

02:30 - Обитель зла сериал Netflix

03:17 - Синяя бездна / 47 Meters Down (2017)

03:27 - Ремейк фильма "Нечто"

05:33 - Охотничья луна / Hunter's Moon (2020)

06:35 - Teddy (2020)

06:50 - Коллекционер 3 дата выхода

07:40 - Спаун ремейк

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Музыка:

The Spindle Sect - UFO

Фоновая музыка: https://vk.cc/70Fd2C