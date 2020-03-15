Новости кино: Коллекционер 3 | Перезапуск Нечто | Спаун

NECRO-TV
105K
13,637 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Mar 15, 2020

● ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ: https://bit.ly/2Ybwpuy
● Хоррор одежда: https://vk.com/horrorodezhda
● Аниме и K-pop магазин: https://vk.com/animeodezhda
● Футболки свитшоты: http://nagami.ru/
=====================================
Спешу обрадовать, а может и разочаровать любителей слэшеров и поклонников кожаного лица. Культовую хоррор-франшизу под названием «Техасская резня бензопилой», ждёт очередной перезапуск. Новая история о кожаном лице, прототипом для которого стал серийный убийца Эд Гин, уже обзавелась продюсерами, сценаристом и постановщиками. 24 марта сего года, состоится релиз нового фильма Майкла Кайсси под названием «Охотничья луна». Это триллер о вторжении в дом незваных гостей и одновременно с этим ещё и ужастик про кровожадного оборотня, два в одном флаконе. 26 ноября 2020 года в российские кинотеатры ворвётся знаменитый кино-маньяк-энтомолог - коллекционер. Канадский художник и сценарист комиксов Тодд МакФарлейн, до сих пор тешит себя надеждой поставить новый фильм про Спауна.
=====================================
Таймкод:
00:07 - Техасская резня бензопилой (новый фильм)
00:44 - Раскопки / The Dig (2018)
02:30 - Обитель зла сериал Netflix
03:17 - Синяя бездна / 47 Meters Down (2017)
03:27 - Ремейк фильма "Нечто"
05:33 - Охотничья луна / Hunter's Moon (2020)
06:35 - Teddy (2020)
06:50 - Коллекционер 3 дата выхода
07:40 - Спаун ремейк
=====================================
Музыка:
The Spindle Sect - UFO
Фоновая музыка: https://vk.cc/70Fd2C

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to