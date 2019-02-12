ТОП 5 лучших средств от тараканов: итоги испытаний в 2018 году

Published on Feb 12, 2019

0:10 В 2018 году мы испытали на рыжих тараканах 21 инсектицидное средство, из них 5 оказались лучшими по тем или иным параметрам.

0:35 Что важно: это лучшие средства именно для самостоятельного бытового применения. Мы не включили в этот рейтинг некоторые профессиональные препараты, которые тоже очень эффективны, но практически недоступны для бытового применения. Эти же средства можно купить в розницу в обычных магазинах или заказать в Интернете и использовать против тараканов в своей квартире.

1:13 Все препараты мы испытывали на рыжих тараканах, наловленных в обычных городских квартирах. Некоторые из испытанных нами средств вообще не сработали, другие показали отличные результаты.

1:45 Так вот, среди всех действительно эффективных средств у нас образовался своеобразный топ из пяти лучших препаратов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, но по тому или иному свойству каждый из них однозначно превосходит своих конкурентов.

2:11 Итак, самое быстродействующее средство – это Рейд от летающих и ползающих насекомых с ароматом лаванды. При прямом опрыскивании тараканы погибают от его действия за рекордные 26 секунд.

3:07 При этом Рейд с лавандой действует на тараканов и после высыхания. В тех местах в квартире, где на стенках останется слой сухого средства, оно будет травить тараканов и после обработки.

3:32 Недостаток средства – наличие в составе только пиретроидов. Теоретически это может означать, что при возникновении у тараканов в каком-то одном многоквартирном доме перекрестной резистентности к пиретроидам, Рейд на них может не подействовать.

3:52 Однако мы испытывали его и в 2017, и в 2018 году и тараканы благополучно от него гибли. Стоит он порядка 200 рублей или 55 грн в Украине, так что его можно смело купить без нагрузки на семейный бюджет.

4:29 Следующее средство – самое надежное. Это Палач. На него практически не поступает жалоб от людей, которые использовали его для борьбы с тараканами. Если использовать его правильно, в соответствии с инструкцией и рекомендациями производителя, то вероятность полного уничтожения им тараканов в квартире будет выше, чем при использовании любых других средств.

5:23 При этом Палач работает быстро. При прямом опрыскивании им тараканы гибнут за 22 минуты, после контакта с сухой поверхностью, на которой Палач уже высох, они погибают за 2,5 часа.

6:05 Следующий препарат – самый безопасный. Это Гектор. Его главное преимущество в том, что он вообще не вредит ни людям, ни домашним животным - он в принципе не может вызвать отравления.

6:40 Его очень большой плюс заключается в том, что у него не ограничен срок действия – он убивает тараканов так долго, как долго остается сухим. То есть его можно использовать для защиты квартиры от насекомых, и многие дезинсекторы-эксперты так и делают – чтобы полностью избавиться от тараканов, они используют специальные профессиональные инсектициды, а уже после травли обрабатывают места частого перемещения тараканов Гектором. По отзывам большинства заказчиков, после такого применения средств тараканы у них не появляются.

7:56 Но, по длительности защитного действия более мощным считается Get Total. Производитель заявляет, что он продолжает травить тараканов на поверхностях до 6 месяцев после обработки. Теоретически, Гектор может сделать то же самое, но в действительности сохранить его сухим полгода в помещении удается редко – из-за высокой гигроскопичности он со временем намокает даже просто от влажного воздуха. А вот Гет Тотал это не страшно – он работает и в сухом, и во влажном виде.

9:28 Наконец, самое недорогое средство от тараканов - Карбофос. Он уже успел стать по-настоящему народным средством, как уксус или борная кислота, но при этом сохранил свою эффективность. Карбофос в качестве испытуемого средства как минимум не помешает. Из-за длительной истории применения некоторые популяции тараканов уже успели выработать устойчивость к этому средству, однако мы его испытывали на тараканах из трех разных мест и ни один не выжил.

10:54 Это лучшие средства для уничтожения тараканов по состоянию на конец 2018 года. Понятно, что ситуация будет меняться, будут появляться новые средства, старые могут терять свою эффективность. Поэтому через год и ещё через несколько десятков испытаний мы составим новый рейтинг и обязательно расскажем вам о нем. Так что будьте с нами на связи, подписывайтесь на наш канал и встречайте любых насекомых во всеоружии.



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Постоянный адрес видео: https://youtu.be/2tUCcSPFY6o



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