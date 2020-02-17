Published on Feb 17, 2020

Обязательный инициативный аудит. Бухгалтерский аудит

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Аудит, это процесс независимой проверки деятельности компании или индивидуального предпринимателя. С целью определения достоверности финансовой или бухгалтерской отчетности.

Аудит подразделяется на две группы:

Инициативный аудит является исключительно добровольным, проводится по инициативе владельца. Учредитель, собственник, директор. Для получения экспертного заключения о ведении на предприятии налогового и бухгалтерского учета, если собственник сомневается в компетенции главного бухгалтера, при смене главного бухгалтера, при покупке, продажи компании. Аудит может быть заказан банком перед кредитованием предприятия.

Процедура обязательного аудита регулируется Федеральным законом № 307 ФЗ от 30.12.2008 г. Об аудиторской деятельности.

Для проведения аудиторской проверки, Вы можете обратиться в компанию МОСКОНСАЛТ, позвонив по указанному телефону!



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