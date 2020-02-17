#Москонсалт #ЮридическиеУслуги #УслугиБухгалтера

Обязательный инициативный аудит. Бухгалтерский аудит

МОСКОНСАЛТ. ЮРИДИЧЕСКИИЕ УСЛУГИ
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Published on Feb 17, 2020

Обязательный инициативный аудит. Бухгалтерский аудит
https://www.youtube.com/watch?v=2lflr...
Аудит, это процесс независимой проверки деятельности компании или индивидуального предпринимателя. С целью определения достоверности финансовой или бухгалтерской отчетности.
Аудит подразделяется на две группы:
Инициативный аудит является исключительно добровольным, проводится по инициативе владельца. Учредитель, собственник, директор. Для получения экспертного заключения о ведении на предприятии налогового и бухгалтерского учета, если собственник сомневается в компетенции главного бухгалтера, при смене главного бухгалтера, при покупке, продажи компании. Аудит может быть заказан банком перед кредитованием предприятия.
Процедура обязательного аудита регулируется Федеральным законом № 307 ФЗ от 30.12.2008 г. Об аудиторской деятельности.
Для проведения аудиторской проверки, Вы можете обратиться в компанию МОСКОНСАЛТ, позвонив по указанному телефону!

☎ тел. 8 (423) 25 -222-11 Звони!
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#Москонсалт #ЮридическиеУслуги #УслугиБухгалтера
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Наш адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, дом 135, 3 этаж.
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► 8 (423) 252-22-11;
► 8 (423) 245-82-40.

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