Операция Эдельвейс. Последняя тайна

Published on Oct 5, 2012

На леднике Эльбруса в последний год альпинисты неожиданно стали находить останки советских солдат. Как они смогли дойти почти до вершины Эльбруса, не имея никакого альпинистского снаряжения, остаётся только гадать. Словно какая-то неведомая сила перенесла сюда целую роту прямо с равнины. Но кто эти люди? Что это была за битва? Исторические источники утверждают -- серьёзных боевых действий в именно этих местах в годы войны не было. Чтобы восстановить картину событий, съёмочная группа совместно с Эльбрусским отрядом МЧС впервые предприняла целенаправленную горную экспедицию по местам этих неизвестных боёв.