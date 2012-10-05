Операция Эдельвейс. Последняя тайна

Роскосмос ТВ
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Published on Oct 5, 2012

На леднике Эльбруса в последний год альпинисты неожиданно стали находить останки советских солдат. Как они смогли дойти почти до вершины Эльбруса, не имея никакого альпинистского снаряжения, остаётся только гадать. Словно какая-то неведомая сила перенесла сюда целую роту прямо с равнины. Но кто эти люди? Что это была за битва? Исторические источники утверждают -- серьёзных боевых действий в именно этих местах в годы войны не было. Чтобы восстановить картину событий, съёмочная группа совместно с Эльбрусским отрядом МЧС впервые предприняла целенаправленную горную экспедицию по местам этих неизвестных боёв.

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