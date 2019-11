Published on Nov 9, 2019

Lhasa to Nyingchi expressway is the first expressway in Tibet,opened in April26,2019.

It is free,do't need pay tolls:

https://www.chinatibettrain.com/news/...

http://www.chinadaily.com.cn/a/201904...

from:

N29.658738 E91.283205

to:

N29.581577 E94.450384

拉萨到林芝高速公路是西藏第一条高速公路,全长409公里,2019年4月26日全线通车:

http://www.gov.cn/xinwen/2019-04/26/c...

http://www.sohu.com/a/310571271_119022

西藏另有三条高速在建:拉萨到日喀则,拉萨到泽当,昌都到邦达机场。