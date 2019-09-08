İSRAF SERGİSİ Mİ ŞOV MU? (Ekrem İmamoğlu - Yenikapı- Sokak Röportajı)

Published on Sep 8, 2019

Merhaba Arkadaşlar,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı Miting Alanı'nda sergilediği araçlar olay oldu. Konu ile ilgili İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ''Bu daha başlangıç!'' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere; MHP Lideri Devlet Bahçeli de İmamoğlu'nun show yaptığı görüşünde. Peki sokaktaki vatandaş ne diyor? Gökhan Erek sokaktaki vatandaşa sordu... Buyrun Söz Sizde...





#yenikapı #makamaracı #clio #ibb #ekremimamoğlu



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Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılından 2019 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.



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