#yenikapı #makamaracı #clio

İSRAF SERGİSİ Mİ ŞOV MU? (Ekrem İmamoğlu - Yenikapı- Sokak Röportajı)

internethaber
15K
660 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Sep 8, 2019

Merhaba Arkadaşlar,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı Miting Alanı'nda sergilediği araçlar olay oldu. Konu ile ilgili İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ''Bu daha başlangıç!'' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere; MHP Lideri Devlet Bahçeli de İmamoğlu'nun show yaptığı görüşünde. Peki sokaktaki vatandaş ne diyor? Gökhan Erek sokaktaki vatandaşa sordu... Buyrun Söz Sizde...


#yenikapı #makamaracı #clio #ibb #ekremimamoğlu

ABONE OL: https://bit.ly/2V7k8FO

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılından 2019 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.

KIRMIZI ÇİZGİ VİDEOLARI :
https://bit.ly/2m5JCTz

HANDE KAZANOVA İLE ASTROLOJİ
https://bit.ly/2m0fEjy

Hadi Özışık'ın Youtube Kanalı:
https://bit.ly/2GoEukA

Süleyman Özışık'ın Youtube Kanalı:
https://bit.ly/2MmiYAP

Köşe yazarları Sesli Makale:
https://bit.ly/2OdTurZ

CevaplaTV:
https://bit.ly/30YixAH

#candaştolgaışık #mehmetayan #serdaraliçelikler #kırmızıçizgi #kırmızıçizgifitbol #internethaber #fitbol #handekazanova #handeakin #haftalıkburç #burçlar #burçyorumları #handekazanovaileastroloji #astroloji #sözsende #hüseyintirman #estetik #botoks #dolgu #cüneytözdemir #beyazfutbol #ntvspor #rıdvandilmen #trtspor #erbaturergenekon

🌐 Bizi Takip Edin!

tr.pinterest.com/internethabercom
facebook.com/internethaber
instagram.com/wwwinternethabercom
https://twitter.com/internethaber

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to