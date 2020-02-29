«Он умер!» - видео кульминации со смертельной вечеринки Диденко в бассейне с сухим льдом

Published on Feb 29, 2020

Появилось видео кульминации смертельной вечеринки в бане с сухим льдом. По версии следствия, сухой лед приобрёл муж именинницы - скончавшийся позже Валентин Диденко. Причём сотрудники сауны говорят, что предупреждали его об опасности применения такого количества вещества в помещении. На видео гости вечеринки даже читают инструкцию. Но, видимо, не внимательно и не до конца. Потому что бесстрашно высыпают весь ящик в бассейн. И смело ныряют. Кто-то пророчески шутит. По последним данным, погибшие скончались не от отравления ядовитым паром. Они утонули - гости вечеринки надышались химикатами, потеряли сознание и захлебнулись в бассейне водой.



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Источник:

instagram.com/newsrussia27



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