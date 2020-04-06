Домашний хлеб без хлебопечки! Рецепт хлеба в духовке!

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Вы часто спрашиваете: "можно ли приготовить хлеб из того или иного теста?" Конечно, те, у кого есть хлебопечка, могут без особого труда приготовить хлеб с ее помощью, но не каждая хозяйка обладает такой техникой. Сегодня я покажу вам, как я готовлю хлеб для своей семьи, не прибегая к помощи хлебопечки, хотя она у меня есть и, если вам интересны рецепты различных видов теста и выпечки, которые я готовлю с помощью хлебопечки - напишите, будем снимать и такие видео.
Тесто, из которого мы будем печь хлеб, вам уже отлично знакомо - совсем недавно мы готовили из него жареные пирожки с картофелем и грибами, а в этот раз я покажу вам, насколько оно универсальное и как отлично подходит в том числе и для выпечки хлеба.
Готовить буду сразу двойную порцию и замешивать тесто в планетарном миксере, хотя оно прекрасно вымешивается руками.
Хлеб получается очень мягкий, во время разрезания не крошится, при нажатии возвращается в исходное положение, а как он вкусно пахнет - вы узнаете, когда приготовите!
Мякиш равномерно пористый, хорошо пропеченный, эластичный, приятный на ощупь, легко разделяется на волокна, просто чудо, а не хлеб!
Дорогие мои, я очень рекомендую всем приготовить хлеб из этого бесподобного, постного, универсального теста и насладиться вкусом и ароматом своего домашнего хлеба!
Готовьте во благо и пусть в вашем доме всегда вкусно пахнет, как в самой лучшей пекарне! Желаю всем приятного аппетита!
👇 Смотрите и другие рецепты хлеба в плейлисте "ХЛЕБ" 👇
👇 РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ ПЛЕЙЛИСТЫ: 👇
▶️ ХЛЕБ ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ ТЕСТО ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ ПИРОЖКИ, БУЛОЧКИ, ВАТРУШКИ ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ ПИРОГИ ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ НЕСЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ ПОСТНЫЕ БЛЮДА ➫ https://youtube.com/playlist?list=PLu...
⭐ РЕЦЕПТЫ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ➫ https://youtube.com/playlist?list=PLu...
❗️ ▶️ ВСЕ ПЛЕЙЛИСТЫ ➫ https://www.youtube.com/channel/UCOJf...
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✅ СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ:
• 500 мл теплой воды
• 20 г соли
• 40 г сахара
• 10 г сухих дрожжей (30 г свежих)
• 20 г растительного масла
• 800 г муки
ДЛЯ СМАЗКИ:
• 1 ст.л. воды (по желанию)
• 1 ч.л. растительного масла
❗️ Выход теста: ~1.4 кг
❗️ Форма 30 см × 11 см, h 7см
👜 Товары с AliExpress, которыми я пользуюсь ▶️ http://КоллекцияРецептов.рф/Товары-с-...
👜 Специи и пряности, которыми я пользуюсь ▶️ https://goo.gl/UJ8gK3
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С наилучшими пожеланиями,
Дина
Реклама / сотрудничество:
dinarecipes@mail.ru
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