Домашний хлеб без хлебопечки! Рецепт хлеба в духовке!

Published on Apr 6, 2020

Вы часто спрашиваете: "можно ли приготовить хлеб из того или иного теста?" Конечно, те, у кого есть хлебопечка, могут без особого труда приготовить хлеб с ее помощью, но не каждая хозяйка обладает такой техникой. Сегодня я покажу вам, как я готовлю хлеб для своей семьи, не прибегая к помощи хлебопечки, хотя она у меня есть и, если вам интересны рецепты различных видов теста и выпечки, которые я готовлю с помощью хлебопечки - напишите, будем снимать и такие видео.

Тесто, из которого мы будем печь хлеб, вам уже отлично знакомо - совсем недавно мы готовили из него жареные пирожки с картофелем и грибами, а в этот раз я покажу вам, насколько оно универсальное и как отлично подходит в том числе и для выпечки хлеба.

Готовить буду сразу двойную порцию и замешивать тесто в планетарном миксере, хотя оно прекрасно вымешивается руками.

Хлеб получается очень мягкий, во время разрезания не крошится, при нажатии возвращается в исходное положение, а как он вкусно пахнет - вы узнаете, когда приготовите!

Мякиш равномерно пористый, хорошо пропеченный, эластичный, приятный на ощупь, легко разделяется на волокна, просто чудо, а не хлеб!

Дорогие мои, я очень рекомендую всем приготовить хлеб из этого бесподобного, постного, универсального теста и насладиться вкусом и ароматом своего домашнего хлеба!

Готовьте во благо и пусть в вашем доме всегда вкусно пахнет, как в самой лучшей пекарне! Желаю всем приятного аппетита!



👇 Смотрите и другие рецепты хлеба в плейлисте "ХЛЕБ" 👇



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▶️ ХЛЕБ ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...

▶️ ТЕСТО ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...

▶️ ПИРОЖКИ, БУЛОЧКИ, ВАТРУШКИ ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...

▶️ ПИРОГИ ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...

▶️ СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...

▶️ НЕСЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...

▶️ ПОСТНЫЕ БЛЮДА ➫ https://youtube.com/playlist?list=PLu...

⭐ РЕЦЕПТЫ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ➫ https://youtube.com/playlist?list=PLu...

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✅ СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ:

• 500 мл теплой воды

• 20 г соли

• 40 г сахара

• 10 г сухих дрожжей (30 г свежих)

• 20 г растительного масла

• 800 г муки

ДЛЯ СМАЗКИ:

• 1 ст.л. воды (по желанию)

• 1 ч.л. растительного масла



❗️ Выход теста: ~1.4 кг

❗️ Форма 30 см × 11 см, h 7см



👜 Товары с AliExpress, которыми я пользуюсь ▶️ http://КоллекцияРецептов.рф/Товары-с-...

👜 Специи и пряности, которыми я пользуюсь ▶️ https://goo.gl/UJ8gK3



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С наилучшими пожеланиями,

Дина



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