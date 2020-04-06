#КоллекцияРецептовДина #КоллекцияРецептов #рецепты

Домашний хлеб без хлебопечки! Рецепт хлеба в духовке!

Коллекция Рецептов
805K
633,296 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Apr 6, 2020

Вы часто спрашиваете: "можно ли приготовить хлеб из того или иного теста?" Конечно, те, у кого есть хлебопечка, могут без особого труда приготовить хлеб с ее помощью, но не каждая хозяйка обладает такой техникой. Сегодня я покажу вам, как я готовлю хлеб для своей семьи, не прибегая к помощи хлебопечки, хотя она у меня есть и, если вам интересны рецепты различных видов теста и выпечки, которые я готовлю с помощью хлебопечки - напишите, будем снимать и такие видео.
Тесто, из которого мы будем печь хлеб, вам уже отлично знакомо - совсем недавно мы готовили из него жареные пирожки с картофелем и грибами, а в этот раз я покажу вам, насколько оно универсальное и как отлично подходит в том числе и для выпечки хлеба.
Готовить буду сразу двойную порцию и замешивать тесто в планетарном миксере, хотя оно прекрасно вымешивается руками.
Хлеб получается очень мягкий, во время разрезания не крошится, при нажатии возвращается в исходное положение, а как он вкусно пахнет - вы узнаете, когда приготовите!
Мякиш равномерно пористый, хорошо пропеченный, эластичный, приятный на ощупь, легко разделяется на волокна, просто чудо, а не хлеб!
Дорогие мои, я очень рекомендую всем приготовить хлеб из этого бесподобного, постного, универсального теста и насладиться вкусом и ароматом своего домашнего хлеба!
Готовьте во благо и пусть в вашем доме всегда вкусно пахнет, как в самой лучшей пекарне! Желаю всем приятного аппетита!

👇 Смотрите и другие рецепты хлеба в плейлисте "ХЛЕБ" 👇

👇 РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ ПЛЕЙЛИСТЫ: 👇
▶️ ХЛЕБ ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ ТЕСТО ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ ПИРОЖКИ, БУЛОЧКИ, ВАТРУШКИ ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ ПИРОГИ ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ НЕСЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
▶️ ПОСТНЫЕ БЛЮДА ➫ https://youtube.com/playlist?list=PLu...
⭐ РЕЦЕПТЫ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ➫ https://youtube.com/playlist?list=PLu...
❗️ ▶️ ВСЕ ПЛЕЙЛИСТЫ ➫ https://www.youtube.com/channel/UCOJf...
❗️ ▶️ НОВЫЕ ВИДЕО ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...

⭐ Подписывайтесь на канал "Коллекция Рецептов" ▶️ https://www.youtube.com/channel/UCOJf...
Уже подписаны? 👉 включайте колокольчик 🔔 чтобы получать оповещения о выходе новых видео!

✅ СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ:
• 500 мл теплой воды
• 20 г соли
• 40 г сахара
• 10 г сухих дрожжей (30 г свежих)
• 20 г растительного масла
• 800 г муки
ДЛЯ СМАЗКИ:
• 1 ст.л. воды (по желанию)
• 1 ч.л. растительного масла

❗️ Выход теста: ~1.4 кг
❗️ Форма 30 см × 11 см, h 7см

👜 Товары с AliExpress, которыми я пользуюсь ▶️ http://КоллекцияРецептов.рф/Товары-с-...
👜 Специи и пряности, которыми я пользуюсь ▶️ https://goo.gl/UJ8gK3

❗ Друзья, если вам понравился видео-рецепт - вы можете помочь каналу:
📢 ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТИМ ВИДЕО С ДРУЗЬЯМИ в соц. сетях + рецепт сохранится у вас на странице!
👍 ОЦЕНИВАЙТЕ ВИДЕО! 👍 - это приятно для меня и важно для развития канала!
📝 НАПИШИТЕ КОММЕНТАРИЙ или задайте вопрос - я обязательно отвечу!
🔔 И самое главное - ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на мой YouTube канал и группы в соц. сетях, чтобы не пропускать новые видео-рецепты!
🎥 YouTube канал ➫ https://www.youtube.com/channel/UCOJf...
▶️ Группа ВКонтакте ➫ https://vk.com/recipecollection
▶️ Группа в Одноклассниках ➫ https://ok.ru/recipecollection

👍 Лучшая благодарность – Подписка на канал и группы в соц. сетях, оценка видео, репост и комментарий! Спасибо за все!
С наилучшими пожеланиями,
Дина

Реклама / сотрудничество:
dinarecipes@mail.ru
https://vk.com/dinarecipes

#КоллекцияРецептовДина #КоллекцияРецептов #рецепты #рецепт #Кулинария #вкусно #еда #хлеб #ДомашнийХлеб #ХлебВдуховке #РецептХлеба #Батон #ХлебБезХлебопечки #ДрожжевойХлеб

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to