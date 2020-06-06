ÖZLEM GÜRSES'İN CNNTÜRK AYIBI VE SÜLEYMAN SOYLU KEHANETİ! #hadiozisik

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Sözcü gazetesinde röportajlar yapıyordu Özlem Gürses. CNN Türk kanalında canlı yayın programlarına katılınca, uyarı aldı Sözcü'den. Yönetim "Ya Sözcü ya CNN Türk" dedi. Özlem Gürses'ın ekran sevgisi daha ağır bastı ve bu yüzden Sözcü'den kovuldu.

Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programlarına sık sık katılır oldu. Süleyman Soylu'nun da katıldığı bir programda sorular sordu..

Buraya kadar her şey normal... Ne zaman ki Özlem Gürses'in HalkTV serüveni başladı, işler değişmeye başladı. Zira Halk TV de Sözcü gibi "CNN Türk'e çıkma" uyarısı yaptı. Sözcü'ye kafa tutan Özlem Gürses bu sefer "Hay hay" dedi..

Ve fakat...

CNN Türk'e durup dururken saldırmaya başladı. CNN Türk'ün yöneticilerini eleştirdi, Serhat Albayrak'a vurmaya başladı. Koca Demirören Medya Grubu'nu Albayrak'ların diye ciddi bir iddiada bulundu. Süleyman Soylu'nun CNN Türk ekranlarına çıkarılmadığını söyledi. Bununla da kalmadı, Berat Albayrak ile Süleyman Soylu kavgasında (!) Albayrak'ın galip geldiğini ve Soylu'nun Haziran sonunda AK Parti'den ayrılacağını iddia etti.

Peki tüm bunlar doğru mu?

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı Serhat Albayrak'tan mı talimat alıyor?

Demirören Grubu CNN Türk'ün asıl sahibi değil mi?

Ahmet Hakan bu konuda ne diyor?

Bu akşam bu konuları konuşalım birlikte..

Hadi Özışık ile Perde Arkası her zaman olduğu gibi CANLI olarak saat 22.30'da başlıyor.

İyi seyirler...

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İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş

Youtube Koordinatörü : Havva Köse

Yönetmen: Mustafa Kuloğlu

Kurgu: Hakan Müstecep

Kurgu: Ateş Yelence

Kamera: Fatih Bar

İçerik Editörü : Elif Özbek

Muhabir: Ceren Ersöz

Muhabir: Gökhan Erek





Ali Babacan'ın yeni partisi, Ahmet Davutoğlu'nun olay videosu

https://bit.ly/2OcE0V7



Candaş Tolga Işık nasıl gazeteci oldu?

https://bit.ly/2XYolx1



Cüneyt Özdemir neden delirdi?

https://bit.ly/2M7aEou



Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nu neden istemiyor?

https://bit.ly/2ydJrIF



Şeyma'nın kitabı, Atilla Taş ile Cüneyt Özdemir'in twitter atışması.... https://bit.ly/2JKABIX



İsmail Küçükkaya Fox Haber'de Çalar Saat'e nasıl hazırlanıyor?

https://bit.ly/2YhxmAJ



Süleyman Soylu'dan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'a çağrı var!

https://bit.ly/2Z4vus1



Allah'a inanmayan Canan Kaftancıoğlu, iftar sofralarında kime el açıp yalvarıyor?

https://bit.ly/2SwbIn5



Numan Kurtulmuş siyasi tövbe sözüyle ne demek istedi?

https://bit.ly/2Ynt4aM





Merhaba arkadaşlar,

2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, ( Hande Kazanova her hafta canlı yayın yapıyor mesela) İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.



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