ÖZLEM GÜRSES'İN CNNTÜRK AYIBI VE SÜLEYMAN SOYLU KEHANETİ! #hadiozisik

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Sözcü gazetesinde röportajlar yapıyordu Özlem Gürses. CNN Türk kanalında canlı yayın programlarına katılınca, uyarı aldı Sözcü'den. Yönetim "Ya Sözcü ya CNN Türk" dedi. Özlem Gürses'ın ekran sevgisi daha ağır bastı ve bu yüzden Sözcü'den kovuldu.
Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programlarına sık sık katılır oldu. Süleyman Soylu'nun da katıldığı bir programda sorular sordu..
Buraya kadar her şey normal... Ne zaman ki Özlem Gürses'in HalkTV serüveni başladı, işler değişmeye başladı. Zira Halk TV de Sözcü gibi "CNN Türk'e çıkma" uyarısı yaptı. Sözcü'ye kafa tutan Özlem Gürses bu sefer "Hay hay" dedi..
Ve fakat...
CNN Türk'e durup dururken saldırmaya başladı. CNN Türk'ün yöneticilerini eleştirdi, Serhat Albayrak'a vurmaya başladı. Koca Demirören Medya Grubu'nu Albayrak'ların diye ciddi bir iddiada bulundu. Süleyman Soylu'nun CNN Türk ekranlarına çıkarılmadığını söyledi. Bununla da kalmadı, Berat Albayrak ile Süleyman Soylu kavgasında (!) Albayrak'ın galip geldiğini ve Soylu'nun Haziran sonunda AK Parti'den ayrılacağını iddia etti.
Peki tüm bunlar doğru mu?
CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı Serhat Albayrak'tan mı talimat alıyor?
Demirören Grubu CNN Türk'ün asıl sahibi değil mi?
Ahmet Hakan bu konuda ne diyor?
Bu akşam bu konuları konuşalım birlikte..
Hadi Özışık ile Perde Arkası her zaman olduğu gibi CANLI olarak saat 22.30'da başlıyor.
İyi seyirler...
ABONE OL: https://bit.ly/2vwnLtx
DESTEK OL: https://www.youtube.com/channel/UC73V...
İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek
Ali Babacan'ın yeni partisi, Ahmet Davutoğlu'nun olay videosu
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Candaş Tolga Işık nasıl gazeteci oldu?
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Şeyma'nın kitabı, Atilla Taş ile Cüneyt Özdemir'in twitter atışması.... https://bit.ly/2JKABIX
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Merhaba arkadaşlar,
2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, ( Hande Kazanova her hafta canlı yayın yapıyor mesela) İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.
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