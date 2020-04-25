(18+) ФИНИКОВАЯ Настойка на ВОДКЕ, Почти как Трёхзвёздочный КОНЬЯК, Если не ЛУЧШЕ.

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(18+) ВНИМАНИЕ! Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью! (+18)
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ПЛОВ По-Аджарски → https://youtu.be/szVTEiqCokU
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Настойка на финиках из 60% → https://youtu.be/OxIYSzr7ALg
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КОНЬЯК домашний - ДВА рецепта (ДУБ и ОРЕХ) → https://youtu.be/sJeJBYu8tdk
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
ФИНИКИ - 500 ГРАММ
ГВОЗДИКА - 1 ШТУКА
ЛИМОН - ПОЛОВИНА (ТОЛЬКО СОК)
ВОДКА - 40% (ПОЛТОРА ЛИТРА)
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Полезная информация:
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Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). С давних времён используется человеком как высокоценный продукт питания. В продажу обычно поступают как сухофрукты. Популярнейшие сорта финиковой пальмы — деглет нур и маджхоль — культивируются в промышленных масштабах в странах с жарким климатом.
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Гвоздика - пряность, представляющая собой высушенные нераскрывшиеся бутоны (цветочные почки) тропического гвоздичного дерева (Syzygium aromaticum) из рода сизигиум, иногда относимого к роду евгения, семейства миртовых (Myrtaceae).
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Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citreae) семейства Рутовые (Rutacea). Лимоном также называется плод этого растения.
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Во́дка — Крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и спиртовым запахом.
Процесс производства водки включает приготовление исправленной воды, смешивание ректификованного этилового спирта из пищевого сырья с исправленной водой, обработку водно-спиртового раствора активированным углём или модифицированным крахмалом, его фильтрование, внесение ингредиентов, если они предусмотрены рецептурой, перемешивание, контрольное фильтрование, разлив в потребительскую тару и оформление готовой продукции.
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