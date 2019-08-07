Как скрыть царапины на стекле Apple Watch | China-Review

Published on Aug 7, 2019

Apple Watch являются одним из лидеров рынка носимой электроники, но при этом, к сожалению, они отлучаются рядом недостатков, среди них - плохое качество олеофобного покрытия и износоустойчивость стекла дисплея.

В этом ролике ты узнаешь, как вернуть Apple Watch "былую молодость", полностью скрыть царапины и восстановить олеофобное покрытие на дисплее. Если тебе интересно как это сделать и можно ли это осуществить в домашних условиях обязательно досмотри ролик до конца!

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