Любовь по найму (Фильм 2018) Мелодрама @ Русские сериалы

Premiered Jan 26, 2019

Мелодрама 2018 новый фильм Любовь по найму смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве

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Женя (Наталья Бергер) – прекрасная стюардесса, но в один день ее внезапно увольняют. А еще, как на зло, она застает своего молодого человека с другой. Так что теперь у Жени нет работы, а еще ей негде жить.



Чтобы удержаться на плаву, в поисках работы она обращается к одному из своих пассажиров, Антону (Артем Карасев), который в благодарность за помощь оставляет ей свою визитку. Антон предлагает девушке стать няней для его маленького сына Коли.



Женя быстро находит общий язык с мальчиком и уже почти свыкается с ролью няни, но неожиданно от ее нового работодателя поступает еще одно предложение – на несколько дней притвориться его невестой…

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Режиссер: Андрей Симонов

В ролях: Наталья Бергер, Артем Карасев, Валентин Смирнитский, Софья Лебедева, Сергей Черданцев, Даниил Муравьев-Изотов, Татьяна Виноградова, Александр Никольский, Мария Романова, Кирилл Иванченко, Диана Енакаева, Ярослав Ефременко

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