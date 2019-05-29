CHP ADAYI EKREM İMAMOĞLU'NUN HABERTÜRK'TEKİ O KONUŞMASI MONTAJ MI?

Published on May 29, 2019

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında olaylı bir şekilde ayrılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı'nın sorularını taca mı attı? Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı programda gazeteciler Deniz Zeyrek, Nagehan Alçı ve Mehmet Akif Ersoy İmamoğlu'na soru sordular...

İmamoğlu'na Dersim ve Tunceli konusu, Selahattin Demirtaş'la ilgili görüşleri... Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan adayı, Binali Yıldırım'la televizyona çıkıp çıkmayacağı soruldu.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerini tekrarlayarak, "Ne işleri var İstanbul'da" sorularını gündeme getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk'teki programını Fox Haber'in başarılı sunucusu İsmail Küçükkaya sabah saatinde Çalar Saat'te Binali Yıldırım'a sordu...

Fatih Portakal da programa geniş yer veren isimlerden biri oldu. Programda 27 Mayıs tartışmaları da yaşandı. İmamoğlu'nun Celal Bayar'ın kızını ziyareti de konuşuldu.

Hadi Özışık ve Korkmaz Karaca İnternethaber Stüdyolarında bir kez daha bir araya geldi ve gündeme ilişkin konuları yorumladı.

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