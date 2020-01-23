Published on Jan 23, 2020

Обзор лодки ПВХ Stormline Jet Pro max

https://www.youtube.com/watch?v=0wOAC...

Лодка ПВХ Jet Pro Max, несомненно, имеет массу достоинств.



В стандартной комплектации Вы получаете:

• Регулируемую транцевую доску

• Два крепления сидений

• Леер, частично расположенный с внешней стороны лодки и в носовой части кокпита

• Итальянские подрывные клапана Bravo на каждой секции

• Полное бронирование лентой по баллонам

• Ярко-выраженный водометный тоннель.



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По специальному заказу мы усовершенствовали лодку ПВХ Stormline Jet Promax для использования в суровых условиях.

В стандартную комплектацию добавлены:

• Полное бронирование дна ПВХ пленкой, толщиной 1.2 мм

• Усиление транца

• Дистанционное управление

• Короткоходный редуктор

• Аккумуляторный ящик



Также на данную лодку установлен лодочный мотор Mikatsu 40 л.с. с водометной насадкой и резиновым интейком.

Данная лодка полностью укомплектована и готова к использованию на самых каменистых и рельефных водоемах.



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