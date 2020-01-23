#Mikatsu #Stormline #Globaldrive

Обзор лодки ПВХ Stormline Jet Pro max

Глобалдрайв лодочные моторы, лодки ПВХ, лодки РИБ, САП-доски
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Published on Jan 23, 2020

Обзор лодки ПВХ Stormline Jet Pro max
https://www.youtube.com/watch?v=0wOAC...
Лодка ПВХ Jet Pro Max, несомненно, имеет массу достоинств.

В стандартной комплектации Вы получаете:
• Регулируемую транцевую доску
• Два крепления сидений
• Леер, частично расположенный с внешней стороны лодки и в носовой части кокпита
• Итальянские подрывные клапана Bravo на каждой секции
• Полное бронирование лентой по баллонам
• Ярко-выраженный водометный тоннель.

☎ Отдел продаж: 8 (800) 300-68-13 – Звонок по РФ бесплатный!

По специальному заказу мы усовершенствовали лодку ПВХ Stormline Jet Promax для использования в суровых условиях.
В стандартную комплектацию добавлены:
• Полное бронирование дна ПВХ пленкой, толщиной 1.2 мм
• Усиление транца
• Дистанционное управление
• Короткоходный редуктор
• Аккумуляторный ящик

Также на данную лодку установлен лодочный мотор Mikatsu 40 л.с. с водометной насадкой и резиновым интейком.
Данная лодка полностью укомплектована и готова к использованию на самых каменистых и рельефных водоемах.

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☎ Отдел продаж: 8 (800) 300-68-13 – Звонок по РФ бесплатный!

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