Обзор лодки ПВХ Stormline Jet Pro max

В стандартной комплектации Вы получаете: • Регулируемую транцевую доску • Два крепления сидений • Леер, частично расположенный с внешней стороны лодки и в носовой части кокпита • Итальянские подрывные клапана Bravo на каждой секции • Полное бронирование лентой по баллонам • Ярко-выраженный водометный тоннель.
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По специальному заказу мы усовершенствовали лодку ПВХ Stormline Jet Promax для использования в суровых условиях. В стандартную комплектацию добавлены: • Полное бронирование дна ПВХ пленкой, толщиной 1.2 мм • Усиление транца • Дистанционное управление • Короткоходный редуктор • Аккумуляторный ящик
Также на данную лодку установлен лодочный мотор Mikatsu 40 л.с. с водометной насадкой и резиновым интейком. Данная лодка полностью укомплектована и готова к использованию на самых каменистых и рельефных водоемах.
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