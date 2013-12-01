#пелинг #peling #peling1

Устраняем стук гидрокомпенсаторов! Уменьшаем расход масла. Nexia

peling точка ru
49.5K
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Published on Dec 1, 2013

Жор масла в данном случае был из за проблем с цилиндром который повредился пальцем от поршня. Заводской брак. Присадка позволила увеличить моющие свойства масла, и частично раскоксовать мотор, и дожить до замены мотора!
Подробности как всегда можно найти у меня на сайте http://peling.ru/ustranyaem-stuk-gidr...
Главное не ошибитесь поршневая тоже очень похоже стучит! Лучше при таком звуке на иномарках провести диагностику двигателя! Через год после этого видео у меня обнаружился брак поршневой, после разборки двигателя он был чистым как новый, это я к тому что эта присадка ни каких вредных последствий для двигателя не оставила!
Устраняем стук гидрокомпенсаторов! Уменьшаем расход масла. Nexia
#пелинг #peling #peling1 #diy
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▶Автор Н Дмитрий✔️
▶Автор Проекта PELING.RU✔️
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▶Вопрос ответ выкладываю тут - https://peling.ru/forum/?mingleforuma...
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