Published on Dec 1, 2013

Жор масла в данном случае был из за проблем с цилиндром который повредился пальцем от поршня. Заводской брак. Присадка позволила увеличить моющие свойства масла, и частично раскоксовать мотор, и дожить до замены мотора!

Подробности как всегда можно найти у меня на сайте http://peling.ru/ustranyaem-stuk-gidr...

Главное не ошибитесь поршневая тоже очень похоже стучит! Лучше при таком звуке на иномарках провести диагностику двигателя! Через год после этого видео у меня обнаружился брак поршневой, после разборки двигателя он был чистым как новый, это я к тому что эта присадка ни каких вредных последствий для двигателя не оставила!

Устраняем стук гидрокомпенсаторов! Уменьшаем расход масла. Nexia

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▶Автор Н Дмитрий✔️

▶Автор Проекта PELING.RU✔️

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