Съедаются в один Миг! Лепёшки Кефирные Чудушки, их Всегда мало ‼

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Лепешки Кавказские ================================Тесто Кефир 3.2 % - 300 мл комнатной температуры Соль - 0.5 ч.ложки Яйцо - 1 шт Растительное масло - 30 мл Мука 500 - 550 грРазрыхлитель - 0.5 ч.ложки Начинка ================================Творог 9 % 400 грАдыгейский сыр - 150 грЗелень любая у меня Петрушка - 30 грСоль +перец по вкусу Немного сливочного масла для смазывания Музыка https://youtu.be/EXh6oa6_zng #лепёшки #вкусная #чудолепешки #хичины #чуду #кефирные_лепешки #быстроивкусно #наскоруюруку #перекус #закуска #насковороде #наобед #наужин #чебурек #топ #ужин-для-всей-семьи #пышка #узбекская
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