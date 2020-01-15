#лепёшки #вкусная #чудолепешки

Съедаются в один Миг! Лепёшки Кефирные Чудушки, их Всегда мало ‼

OSHPAZ KELIN
293K
2,108,117 views

Transcript

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Premiered Jan 15, 2020

Лепешки Кавказские
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Тесто
Кефир 3.2 % - 300 мл комнатной температуры
Соль - 0.5 ч.ложки
Яйцо - 1 шт
Растительное масло - 30 мл
Мука 500 - 550 гр
Разрыхлитель - 0.5 ч.ложки

Начинка
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Творог 9 % 400 гр
Адыгейский сыр - 150 гр
Зелень любая у меня Петрушка - 30 гр
Соль +перец по вкусу

Немного сливочного масла для смазывания


Музыка https://youtu.be/EXh6oa6_zng

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