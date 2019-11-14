Ремонт One Plus 7 Pro - замена дисплея | China-Service

Сегодня к нам на разбор попал топовый смартфон от китайского бренда One plus 7 Pro. У "пациента" тотально уничтожен дисплейный модуль - смотри ролик до конца и ты обязательно увидишь процесс его восстановления и установку защитного стекла на ультрафиолетовый клей.
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