Şalvarlı ressamın köy evindeki sanat yaşamı

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Belden aşağısı tutmayan İzmirli Meryem Düzgün Kaya, şalvarı, yemenisi, fırçasıyla bir köy evinde sanat yaşamını sürdürüyorFırçasıyla "yılın sanatçısı", "yılın yeteneği" gibi ödülleri kazanan, ödül törenlerine de tekerlekli sandalye ve yöresel kıyafetiyle katılan Kaya, "şalvarlı ressam" olarak anılıyorANADOLU AJANSI'NI SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN:Web sitesi: http://www.aa.com.trTwitter: https://twitter.com/anadoluajansiFacebook: https://www.facebook.com/anadoluajansiInstagram: http://instagram.com/anadoluajansiANADOLU AJANSI YOUTUBE KANALI HAKKINDA:Anadolu Ajansı’nın YouTube kanalında farklı kategorilerde günün öne çıkan haberleri, multimedya çalışmaları ve belgeseller yer alıyor.AA'nın Youtube kanalındaki çalma listelerini kullanarak dilediğiniz kategorideki videolara da abone olabilirsiniz.Öne çıkanlar: http://bit.ly/2wNedbbİnsana dair: http://bit.ly/21w2Qf160 saniyede bugün: http://bit.ly/2j9LTehHaber - Gündem: http://bit.ly/1S5qhcA360 derece videolar: http://bit.ly/2ja6Zt2Spor haberleri: http://bit.ly/24sFucoEditör masası: http://bit.ly/20YWvXg
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