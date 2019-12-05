Şalvarlı ressamın köy evindeki sanat yaşamı

Anadolu Agency
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Published on Dec 5, 2019

Belden aşağısı tutmayan İzmirli Meryem Düzgün Kaya, şalvarı, yemenisi, fırçasıyla bir köy evinde sanat yaşamını sürdürüyor

Fırçasıyla "yılın sanatçısı", "yılın yeteneği" gibi ödülleri kazanan, ödül törenlerine de tekerlekli sandalye ve yöresel kıyafetiyle katılan Kaya, "şalvarlı ressam" olarak anılıyor

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