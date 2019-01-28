СУП. УЖИН ЗА 20 минут. Густой, Наваристый Суп без картофеля Семья Очень Довольна!

Milenia Кулинарные Pецепты
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Published on Jan 28, 2019

450 г фарш индейки или любой
1.2 литра бульон или вода
1 банка нута ( турецкий горох) 425г
400 г помидоры свежие или в собственном соку
1/2 цветной капусты (300г)
1 черенок сельдерея
1 лук репчаптый
1-2 морковь
1 крупный болгарский перец
2 зубчика чеснока
3 ст.л зеленый лук
25 г мука
1 ч.л сахар
2 лавровых листа
1 ч.л паприка сладкая
1/2 ч.л кориандр
1/2 ч.л специи для курицы
соль по вкусу
укроп, петрушка

450 g turkey or any
1.2 liters broth or water
1 can of chickpeas 425g
400 g fresh tomatoes or in own juice
1/2 cauliflower (300g)
1 celery stalk
1 onion
1-2 carrots
1 large bell pepper
2 cloves of garlic
3 tbsp green onions
25 g flour
1 tsp sugar
2 bay leaves
1 tsp bell pepper
1/2 tsp coriander
1/2 tsp spice for chicken
salt to taste
dill, parsley

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