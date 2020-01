СУП. УЖИН ЗА 20 минут. Густой, Наваристый Суп без картофеля Семья Очень Довольна!

Published on Jan 28, 2019

450 г фарш индейки или любой

1.2 литра бульон или вода

1 банка нута ( турецкий горох) 425г

400 г помидоры свежие или в собственном соку

1/2 цветной капусты (300г)

1 черенок сельдерея

1 лук репчаптый

1-2 морковь

1 крупный болгарский перец

2 зубчика чеснока

3 ст.л зеленый лук

25 г мука

1 ч.л сахар

2 лавровых листа

1 ч.л паприка сладкая

1/2 ч.л кориандр

1/2 ч.л специи для курицы

соль по вкусу

укроп, петрушка



450 g turkey or any

1.2 liters broth or water

1 can of chickpeas 425g

400 g fresh tomatoes or in own juice

1/2 cauliflower (300g)

1 celery stalk

1 onion

1-2 carrots

1 large bell pepper

2 cloves of garlic

3 tbsp green onions

25 g flour

1 tsp sugar

2 bay leaves

1 tsp bell pepper

1/2 tsp coriander

1/2 tsp spice for chicken

salt to taste

dill, parsley