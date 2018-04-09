Eşine 19 yıldır adeta bebek gibi bakıyor

Published on Apr 9, 2018

Hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetini yitiren ve konuşamayan eski futbolcu İsmail Gökçek'in 19 yıldır eli, kolu, ayağı ve sesi olan eşi Adalet Gökçek, kocasına adeta bebek gibi bakıyor.



Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren fizikçi, uzay bilimci ve yazar Stephen Hawking'in 50 yılı aşkın süre mücadele ettiği Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı, eski Trabzonsporlu futbolcu İsmail Gökçek'in de 19 yıldır hayatında.



Zamanla hareket kabiliyetini kaybeden, elini, kolunu, ayaklarını ve bacaklarını kullanamayan, yaşamını tekerlekli sandalyede geçiren, yemeği bile midesine açılan borudan şırıngayla verilen İsmail Gökçek'in en büyük desteği ise eşi Adalet Gökçek.



Eşine adeta bir bebek gibi bakan Adalet Gökçek, konuşamayan İsmail Gökçek'in bakışlarından ve mimiklerinden ne demek istediğini anlayabiliyor, harfleri söyleyerek eşinin sesi oluyor.



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