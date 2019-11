Heyang to Tongchuan Expressway合铜高速建设掠影

Published on Nov 8, 2019

Heyang to Tongchuan expressway located in Sha'anxi province,from Heyang county to Tongchuan city,there are many high beam bridges and an extradosed bridge in this expressway:

https://new.qq.com/rain/a/20190801A0IO6Y

https://new.qq.com/rain/a/20190720A04P7Z

including Wangjiahe Bridge,the longest multe span extradosed bridge in China:

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

Qishuihe Bridge:

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

Dayuhe Bridge:

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

Changninghe Bridge:

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

Zhengjiahe Bridge:

http://www.doc88.com/p-7915097100508....

N35.200487 E109.399236

Lucunhe Bridge:

N35.193437 E109.361171

Biandangou bridge:

N35.081174 E108.977959

etc.

合铜高速公路位于陕西省,从合阳县到铜川市,在陕北高原和关中平原的分界线上。包括至少九座高百米以上的高墩梁桥和一座多塔斜拉桥(王家河特大桥),王家河特大桥每跨230米,全长2030米,桥面高165米,桥塔高186米,线位略呈弧线,很像缩小版的米约大桥,建成后将是陕西最漂亮的高桥。位于铜川市王益区王家河镇,跨G65包茂高速上空:

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

https://new.qq.com/rain/a/20190801A0IO6Y

九座高墩梁桥也颇有可观。