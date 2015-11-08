Как отвечать на неприятные вопросы

OlgaOrlova Психологическое ателье
38.4K
237,464 views
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Nov 8, 2015

Онлайн консультации психолога и консультации психолога в Риге ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ http://www.olgaorlova.lv/contacts/
Психологическое ателье © Olga Orlova, 2008 - 2015 http://www.olgaorlova.lv
Вам приходилось растеряться от неприятного вопроса? Случается, что вас прямолинейно спрашивают о том, что не хотелось бы обсуждать? Как ответить на вопрос, если отвечать не хочешь?
Смотрите видео, получите 3 простых рецепта — и навсегда избавьтесь от вопросов, которые могли бы поставить вас в тупик. Вы сможете применить эти рецепты сразу же после просмотра, и скоро будете удивлены, насколько уверенней вы стали.
ЧИТАЙТЕ Как реагировать на неприятные и бестактные вопросы? http://www.olgaorlova.lv/2011/01/kak_...
Как использовать силу слов http://www.olgaorlova.lv/tag/slova/
ЗАКАЗЫВАЙТЕ в записи семинар Словесные манипуляции в личном общении http://www.olgaorlova.lv/order/vs_ver...

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to