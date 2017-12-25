Рецепт салата Оливье на 48 ккал! ПП - оливье/Едим и худеем!

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Вашему вниманию предлагаю вариант низкокалорийного блюда для новогоднего стола. Это тот салат, который можно есть и не погибать от последующего чувства вины)))
Еще раз ингредиенты:
Индейка (грудка) - 250 г (лучше больше, хотя и так норм)
Яичные белки - 120 г (4 шт)
Морковь - 150 г
Зеленый лук - 15 г
Соленые огурцы - 330 г
Горошек - 274 г
Молодой картофель -535 г (это много...берите меньше)
Легкий майонез(210 ккал) - 70 г
Мягкий творог - 60 г
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