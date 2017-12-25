Рецепт салата Оливье на 48 ккал! ПП - оливье/Едим и худеем!

Published on Dec 25, 2017

Вашему вниманию предлагаю вариант низкокалорийного блюда для новогоднего стола. Это тот салат, который можно есть и не погибать от последующего чувства вины)))

Еще раз ингредиенты:

Индейка (грудка) - 250 г (лучше больше, хотя и так норм)

Яичные белки - 120 г (4 шт)

Морковь - 150 г

Зеленый лук - 15 г

Соленые огурцы - 330 г

Горошек - 274 г

Молодой картофель -535 г (это много...берите меньше)

Легкий майонез(210 ккал) - 70 г

Мягкий творог - 60 г

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