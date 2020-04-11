Коронавирус: Новые данные. Лекция Сергея Нетёсова

NSU LIFE
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Published on Apr 11, 2020

Ребята! У нас новая лекция Сергея Викторовича Нетёсова, нашего главного вирусолога! Два месяца назад в рамках «Недели Дарвина» он рассказал о происхождении коронавируса, а теперь мы решили сделать более актуальное продолжение. Смотрим и не паникуем! А если вы хотите знать о вирусах больше, то добро пожаловать на курс Сергея Викторовича «Основы вирусологии» на Coursera: https://www.coursera.org/learn/nsu-vi...

Сергей Нетёсов — доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий Лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

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