Бессмертные хиты бездарных авторов

Published on Aug 4, 2019

#талант #хит #автор #слава

Пять малоизвестных композиторов, которые прославились только одним хитом



В истории любого успеха есть много примеров, когда одно единственное произведение автора делает его популярным на десятилетия и даже века.

Знали бы мы, например, кто такой Люсьен Оливье, если бы не всенародный успех одного только его салата под майонезом, точнее - с соусом "провансаль"?

Или Пётр Ершов, спас которого от полного литературного забвения его замечательный "Конёк-горбунок". Список можно продолжать.



В популярной музыкальной классике тоже есть немало произведений, которые как якорь, удерживают имя их автора в памяти меломанов. Вот пять примеров.



1. Михаил Огиньский. Полонез "Прощание с родиной"

Огиньский был польским дворянином, дипломатом и политическим деятелем. Композицией он занимался на досуге, как любитель. В его фортепианных вальсах, мазурках и полонезах трудно обнаружить признаки выдающегося таланта. Но в какую-то счастливую минуту он написал свой прекрасный, полюбившийся всем, полонез.



2. Витторио Монти. Чардаш

Монти - итальянский композитор. Он был еще дирижёром, скрипачом и мандолинистом и музыку сочинял в разных жанрах.

Но в список мировых хитов попало только одно его произведение - этот Чардаш для скрипки (или мандолины) и фортепиано, созданный по мотивам венгерского фольклора, открытым для европейской музыки ещё Ференцем Листом.



3. Иоганн Пахельбель. Канон

В отличие от дилетанта Михаила Огиньского и композитора третьего ряда Витторио Монти, Пахельбель (ударение на первый слог) - это крупная фигура немецкого барокко, знаменитый органист, сильно повлиявший на Баха (Пахельбель был к тому же другом его отца и учителем его старшего брата).

Но из огромного количества музыки, сочиненной этим композитором, в концертной практике прочно закрепился только этот незамысловатый Канон, написанный для трёх скрипок и баса.



4. Томазо Альбинони. Адажио

Это уникальный случай, когда композитора прославило произведение, которого он вообще не писал.

Альбинони жил в 18 веке и был довольно крупным итальянским композитором. Его музыка, как это произошло практически со всеми композиторами эпохи барокко, была забыта на двести лет, и только в начале прошлого века итальянские музыковеды начали приводить его рукописи в порядок...



5. Луиджи Боккерини. Менуэт

Вероятно, нет ни одного камерного оркестра, который не играл бы этот симпатичный Менуэт - настоящий символ галантного стиля 18 века. Он был написан как часть струнного квинтета...







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