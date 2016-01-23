Приключения капитана Врунгеля - Песня про карты - песни из советских мультфильмов

Published on Jan 23, 2016

Приключения капитана Врунгеля песни



Фукс, вы неуч - просто жуть!

Хоть садись за парту.

Стоп. Идея! Разложу

По мастям все карты!



Не игра, а чудеса!

Действуйте! Простите,

Я забыл, где паруса.

Я забыл, где паруса?

Даму треф ищите!



Где корма? Валет бубен.

Где канат? Девятка.

Хватит, Фукс, ловить ворон.

Не пойму, чья взятка?



Подтяните даму пик,

Короля - направо.

Это мигом, я привык.

Это мигом, я привык.

Я играю! Браво!



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