Приключения капитана Врунгеля - Песня про карты - песни из советских мультфильмов

Приключения капитана Врунгеля песни
Фукс, вы неуч - просто жуть!
Хоть садись за парту.
Стоп. Идея! Разложу
По мастям все карты!
Не игра, а чудеса!
Действуйте! Простите,
Я забыл, где паруса.
Я забыл, где паруса?
Даму треф ищите!
Где корма? Валет бубен.
Где канат? Девятка.
Хватит, Фукс, ловить ворон.
Не пойму, чья взятка?
Подтяните даму пик,
Короля - направо.
Это мигом, я привык.
Это мигом, я привык.
Я играю! Браво!
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