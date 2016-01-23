Приключения капитана Врунгеля - Песня про карты - песни из советских мультфильмов

Ukranima
278K
36,353 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jan 23, 2016

Приключения капитана Врунгеля песни

Фукс, вы неуч - просто жуть!
Хоть садись за парту.
Стоп. Идея! Разложу
По мастям все карты!

Не игра, а чудеса!
Действуйте! Простите,
Я забыл, где паруса.
Я забыл, где паруса?
Даму треф ищите!

Где корма? Валет бубен.
Где канат? Девятка.
Хватит, Фукс, ловить ворон.
Не пойму, чья взятка?

Подтяните даму пик,
Короля - направо.
Это мигом, я привык.
Это мигом, я привык.
Я играю! Браво!

Смотрите на нашем канале:
Приключения капитана Врунгеля все серии подряд http://bit.ly/1jhIlBn
Песенки из советских мультфильмов http://bit.ly/21dYCJE

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to