Liudmila Knyazeva official channel

Liudmila Knyazeva official channel

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composer Liudmila Knyazeva. Creation

This playlist includes video recordings of concert performances from author's evenings and creative meetings of Liudmila Knyazeva, as well as announcements of virtual albums. You can listen to albums completely on digital services:
MUSIC YANDEX:
https://music.yandex.ua/artist/3188746

GOOGLE PLY
https://play.google.com/music/m/Afpnowmjq7ootmi67bncqbu32...

choral music:
https://play.google.com/music/m/Appffmv6zkqly67fpqccdu5yk2e

APPLE
https://itunes.apple.com/us/artist/liudmila-knyazeva/6474...

Amazon
https://music.amazon.com/artists/B00CQEO3HE?ref=dm_sh_ae8...
This playlist includes video recordings of concert performances from author's evenings and creative meetings of Liudmila Knyazeva, as well as announcements of virtual albums. You can listen to albums completely on digital services:
MUSIC YANDE...
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