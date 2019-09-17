composer Liudmila Knyazeva. Creation

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Авторский концерт композитора Людмилы Князевой в Московском Доме Композиторов 21.02.2020
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V120 музыка Людмилы Князевой. Канал композитора Людмилы Князевой
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музыка Людмилы Князевой. Вокально-хоровой цикл a capella
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"Подойду к монастырской ограде" - Людмила Князева
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Liudmila Knyazeva Pieces for violin and piano (classical)
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Sasha and Anya Grigoriev - project "Song gathers their friends"
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Колыбельная
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передача радио о творческом вечере Людмилы Князевой
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Людмила Князева. Хроника событий. Выступление в московском Департаменте Образования 17.09.2019
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Композитор Людмила Князева. Музыка к фильму "Запомните нас такими" (начало)
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Колокольчик
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BABA YAGA Баба Яга. Музыка Людмилы Князевой
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Композитор Людмила Князева. Музыка к фильму "Запомните нас такими.Финал.
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Иван - царевич задумался. Пьеса для скрипки и фортепиано
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Людмила Князева - Два романса на стихи Владимира Маяковского
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Людмила Князева. Сонатина для кларнета и струнного квартета
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Людмила Князева на радио "Благовещание"
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The Ascent/ Part 1
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Liudmila Knyazeva. The First Symphony "The Ascent"
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Сказка о красках
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Колыбельная песня мамы
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Васильковое варенье +
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БАРМАЛЕЙ. Детский музыкальный спектакль (К.Чуковский - Л.Князева)
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Наш гость - композитор Людмила Князева. Прямой эфир Детского радио от 14.01.2018
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Людмила Князева. Колядка
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Багатель для голоса и струнного квартета (Вокализ)
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ВОСХОЖДЕНИЕ К НОЕВУ КОВЧЕГУ
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Поёт хор "Православное Певческое Братство во имя прп. Романа Сладкопевца".
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Дальний лес. Поёт Аня Григорьева
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Идёт Бегемот.
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Песня тани и Вани
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Песня Бармалея
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Многая лета
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The Ascent. Part 2
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Да исправится молитва моя
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Ангел вопияше Благодатней
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Moscow radio program. Music and musicians
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Мое выступление 17.09.2019
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Радуга (Людмила Князева)
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Анонс.Творческий вечер Людмилы Князевой
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VOCALIZ 120
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V 130