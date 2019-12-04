SHORTS [Короткометражки] DeeAFilm

Где-то в далёком космосе, уничтожая полчища вражеских кораблей, мчится на своём звездолёте лейтенант Арсис. В неравной борьбе с войсками инопланетной расы, ей приходится совершать невозможное, чтобы достичь цели.
При этом, параллельно видам бескрайнего космоса, нам открываются вполне земные виды. Где девочка-подросток Дебби ведёт жизнь обычного тинейджера со свойственными подростку ценностями и типичными отношениями с родственниками и семьей.
Но что связывает эти два сюжета?
Короткометражный фильм Луиса Тиноко (Luis Tinoco) «Харон» – это удивительное путешествие среди звёзд, туманностей и других миров. Это яростная погоня, в которой есть не только битвы с инопланетянами, но и любовь, внутренняя борьба и катарсис.
Переведено и озвучено DeeaFilm Studiohttps://vk.com/deeafilm_studiohttps://www.facebook.com/de...https://www.instagram.com/d...
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Роли озвучили: Анна Мосолова, Артём Бахтин, Ирина Евтягина, Татьяна Шамарина и Михаил Полежаев
Перевод: Гузель Аюпова
Обложка: Юрий Кучер
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МоиИстории
Жанр: фантастика, sci-fi, драма
Оригинальное название: CARONTE
Источник: https://vimeo.com/227053219
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