SHORTS [Короткометражки] DeeAFilm

Где-то в далёком космосе, уничтожая полчища вражеских кораблей, мчится на своём звездолёте лейтенант Арсис. В неравной борьбе с войсками инопланетной расы, ей приходится совершать невозможное, чтобы достичь цели.При этом, параллельно видам бескрайнего космоса, нам открываются вполне земные виды. Где девочка-подросток Дебби ведёт жизнь обычного тинейджера со свойственными подростку ценностями и типичными отношениями с родственниками и семьей.Но что связывает эти два сюжета?Короткометражный фильм Луиса Тиноко (Luis Tinoco) «Харон» – это удивительное путешествие среди звёзд, туманностей и других миров. Это яростная погоня, в которой есть не только битвы с инопланетянами, но и любовь, внутренняя борьба и катарсис.Переведено и озвучено DeeaFilm Studio https://www.instagram.com/d... ...Роли озвучили: Анна Мосолова, Артём Бахтин, Ирина Евтягина, Татьяна Шамарина и Михаил ПолежаевПеревод: Гузель АюповаОбложка: Юрий Кучерdonate:Яндекс: 410012812221513WebMoney:RUB R345359355638USD Z188777117305paypal.me/deeafilm————————————————————Подписаться на канал: https://goo.gl/uSvIhB Канал с научпопом https://goo.gl/xH1Wpm ПЛЮШКИН ДОМ https://goo.gl/xH1Wpm Мои Истории https://www.youtube.com/c/ МоиИсторииЖанр: фантастика, sci-fi, драмаОригинальное название: CARONTEИсточник: https://vimeo.com/227053219 ————————————————————DeeaFilm Studio have permission to broadcast this video. If you believe this video should not be broadcast on our channel, please contact deeafilm.studio@gmail.com to remedy the situation. Show less